Le Mans a fait une offre pour Adil Bourabaa mais…

Actuellement sous les couleurs de Beauvais, Adil Bourabaa pourrait voguer vers de nouveaux horizons lors de ce mercato hivernal. Selon nos dernières informations, Le Mans, séduit par le profil de ce jeune milieu de 20 ans (élu huit fois homme du match sur douze rencontres), a d’ailleurs fait une offre avec un très bon pourcentage à la revente à l’actuel 8e de N2.

Problème, si Beauvais et le natif de Drancy disposaient d’un accord moral - à savoir une porte de sortie si un club du haut de tableau de National ou de L2 manifestait un intérêt - la direction du club de l’Oise n’a pas respecté ses engagements, cherchant à placer son joueur ailleurs. Cette position bloque finalement les négociations avec Le Mans. Déterminé à rejoindre la formation de la Sarthe, Adil Bourabaa, ardemment convoité, a lui d’ores et déjà fait savoir qu’il était prêt à ne plus jouer de la saison pour partir libre. En espérant que la situation se débloque d’ici là…