PSG : Nuno Mendes ravi de la concurrence en tête de la Ligue 1

Nuno Mendes et le Paris Saint-Germain ont démarré 2026 par une belle victoire au Parc des Princes, contre le Paris FC (2-1), pour clôturer cette 17e journée de la Ligue 1. Après la rencontre, le latéral gauche portugais a été interrogé sur la victoire de son équipe, mais également sur la course au titre face au Racing Club de Lens, actuel leader du championnat. Une performance qu’a tenu à saluer l’ex-joueur du Sporting CP.

« On a contrôlé le match depuis le début aujourd’hui, on était bien de ce côté-là, la victoire était parfaite. (…) Ça fait du bien de voir des équipes bien jouer, qui essayent de gagner tous les matchs. Comme ça, on montre que le foot français est bon, que c’est un grand football. Je félicite Lens, les autres équipes qui mettent la pression aussi. On est préparé pour ça », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.