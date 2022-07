Crystal Palace : Cheick Doucouré victime de chantage

Récemment transféré du côté de Crystal Palace en provenance du RC Lens, Cheick Doucouré serait victime de tentative de chantage. Dans un communiqué publié par son avocat, Maitre Alexis Rutman, on apprend qu'un photographe et un agent de joueurs, soutenus par un journaliste, tenterait d'extorquer de l'argent au milieu de terrain malien, ainsi qu'à sa famille.

Les individus mis en cause dans cette affaire affirmeraient que l'ancien pensionnaire de Ligue 1 aurait une « double identité » et qu'à défaut d'un paiement, les preuves de cette accusation seraient dévoilées. L'avocat du joueur indique également qu'une plainte a été déposée et que des actions judiciaires seront menées.