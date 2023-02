L’OM, grand gagnant de ce mercato hivernal ?

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille, comme la plupart des grands clubs européens, a cherché à se renforcer en vue d’un mois de février particulièrement intense. Avec notamment deux confrontations face au Paris Saint-Germain, comptant pour les 8èmes de finale de la Coupe de France mais également en Ligue 1 lors de la 25ème journée, les Marseillais auront du boulot pour rester au contact de leur rival historique en championnat tout en essayant de passer devant Lens et ainsi se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pas une mince affaire.

Mais avec trois nouvelles recrues et pas des moindres, le club phocéen a réalisé un mercato hivernal de grande qualité et peut se permettre d’y croire. Loin du recrutement pharaonique auquel la Premier League nous a habitué ces derniers temps, avec Chelsea et ses plus de 300M d’euros dépensé en un mois comme meilleur symbole, bien sûr même si le recrutement olympien semble plus intelligent, du moins avec les moyens financiers du club marseillais. En effet, il était difficile d’imaginer un mercato florissant dans la cité phocéenne il y a un mois de cela et pourtant l’OM a réalisé un mercato très intéressant.

À lire

La vérité sur le dossier Ziyech, grosse inquiétude pour Neymar !

Trois recrues de choix

Commençons par la première dans l’ordre chronologie même si elle a déjà fait couler beaucoup d’encre. Ruslan Malinovskyi a débarqué à Marseille au début de ce mercato hivernal. Une belle première pioche pour lancer confirmer les intentions du club phocéen pour la suite de la saison. Depuis son arrivée, l’Ukrainien a participé à quatre rencontres avec l’Olympique de Marseille dont trois en tant que titulaire. Sa mentalité devrait d’ailleurs être précieuse pour Igor Tudor, comme l’expliquait un de ses anciens coéquipiers. De bon augure pour l’entraineur croate qui apprécie les fortes personnalités. Ensuite, il aura fallu attendre la dernière ligne droite pour voir débarquer deux joueurs supplémentaires.

La suite après cette publicité

Azzedine Ounahi a été le second à rejoindre les pensionnaires du Vélodrome. Du haut de ses 22 ans, le natif de Casablanca avait pourtant de très nombreuses offres sur la table des négociations après avoir réalisé une Coupe du Monde de haute volée avec le Maroc. Il est d’ailleurs déjà dans le groupe pour affronter Nantes ce mercredi soir à 19h. Une très jolie coup pour un joueur déjà habitué à la Ligue 1. Enfin, cerise sur le gateau, Vitinha s’est envolé du Portugal pour rejoindre Marseille en provenance de Braga en devenant le plus gros achat de l’histoire de l’OM. Une fin de mercato exceptionnelle qui pourrait donner des idées à Igor Tudor au moment de choisir son prochain onze de départ. L’entraineur devra probablement se pencher très rapidement sur ses options notamment offensivement alors qu’il risque de se retrouver avec beaucoup de solutions en attaque avec les dernières arrivées. Un problème de riche en somme.

Six départs

L’Olympique de Marseille souhaitait également réduire son effectif avec le départ de plusieurs indésirables dont le fameux dossier Gerson qui avait fait beaucoup parler à l’époque. D’autant plus que le club phocéen était obligé de dégraisser d’abord avant de pouvoir recruter. Et la direction marseillaise a assuré avec pas moins de six départs. Parmi les joueurs partis vers un autre horizon enquête de temps de jeu, on recense les offensifs Bamba Dieng (Lorient, Luis Suarez (Almeria) et le jeune Salim Ben Seghir (Valenciennes) mais aussi les milieux de terrain Gerson (Flamengo) et Pape Gueye (Séville) et enfin le défenseur Isaac Touré (Auxerre).

La suite après cette publicité

Il est important de préciser que tous ces joueurs étaient très peu utilisés par l’entraineur marseillais Igor Tudor. Il s’agissait même pour la plupart de remplaçants. Sachant que le club phocéen a recruté trois titulaires en puissance, on peut facilement en conclure que le mercato hivernal est très réussi sur le papier. Il faudra néanmoins surveiller l’adaptation de Vitinha aux pelouses de Ligue 1 et aussi faire attention aux blessures et autres expulsions. Pour l’instant, l’entraineur olympien Igor Tudor peut compter sur un groupe marseillais amoindri avec seulement 17 joueurs capables d’être titulaires, si on enlève Amine Harit gravement blessé, Eric Bailly suspendu et les trois gardiens que compte le groupe pro. Une situation qui pourrait devenir délicate même si l’OM est encore en lice dans seulement deux compétitions : le championnat et la Coupe de France.