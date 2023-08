Iliman Ndiaye raconte son transfert remarqué à l’OM

La suite après cette publicité

C’est l’une des belles histoires de ce mercato estival 2023. Ce fut long et riche en rebondissements, mais Iliman Ndiaye a bien été recruté par l’Olympique de Marseille. Un événement XXL pour l’ancien pensionnaire de Sheffield United qui a retrouvé son club de coeur alors que son transfert semblait impossible. Accueilli comme un véritable héros, l’attaquant de 23 ans a été officiellement présenté ce lundi. l’occasion pour lui de revenir sur ce transfert incroyable.

« Je n’ai toujours pas digéré. Cela s’est très bien passé. J’ai eu un accueil de fou à l’aéroport. C’est un rêve d’être accueilli dans ton club de cœur comme ça. Les débuts à l’Orange Vélodrome, c’était trop bien. Il me fallait du temps pour penser. Ma famille est en Angleterre, j’ai un bébé et je devais être sûr que cette décision était la bonne. (…) Je suis très fier de mon choix. Je n’ai jamais joué au foot pour l’argent. Je ne connais rien d’autre que le foot. J’ai choisi l’OM parce que c’est mon club de cœur. Il n’y avait aucun autre club », a-t-il déclaré, avant d’évoquer ses rêves de grandeur avec le maillot phocéen.

«Je pense à gagner des titres individuels»

« On joue à l’OM pour gagner les matchs. On se prépare pour les gagner. Il n’y a pas de pression, il faut faire le taf comme on sait le faire. Bien sûr que je pense à gagner des titres individuels. L’OM est regardé dans le monde entier. Jouer à l’OM peut m’aider à gagner des distinctions individuelles, mais je pense avant tout à l’équipe actuellement. » Enfin, la nouvelle recrue marseillaise a donné quelques éléments sur son profil.

« Je me donne sur le terrain, je travaille dur. Je suis un dribbleur, je veux tout donner pour le maillot, me battre pour mes partenaires et tout faire pour gagner les matchs. J’ai des objectifs. Je veux gagner des titres. La saison n’a pas encore commencé. Il faut gagner tous les matchs et en fonction de comment la saison se déroule. (…) Je peux être utile à tous les postes devant. Mon poste préféré, c’est en deuxième attaquant. Le coach saura m’utiliser. » Place au terrain.