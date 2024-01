Le Bayern Munich double tout le monde pour une pépite suédoise de 16 ans

Considéré comme le nouveau talent du football suédois et déjà comparé à Zlatan Ibrahimovic et Alexander Isak, l’attaquant de 16 ans Jonah Kusi-Asare a animé le mercato hivernal. Dans le viseur de Chelsea, Manchester United ou encore la Real Sociedad, le joueur de l’AIK Solna qui compte déjà 4 apparitions en équipe première va finalement débarquer du côté du Bayern Munich selon Expressen.

La suite après cette publicité

La première offre des Bavarois estimée à 4 millions d’euros avait été refusée, mais ces derniers sont repassés à l’attaque. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur pour un peu plus de 5 millions d’euros (et des bonus compris entre 1,5 et 2 millions d’euros). Sauf retournement de situation, le joueur devrait donc débarquer en Allemagne.