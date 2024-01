Jonah Kusi-Asare, le nouveau crack comparé à Ibra et Isak qui fait craquer l’Europe

La ligue des talents. Il n’y a pas qu’en Ligue 1 que de jeunes joueurs attirent les regards et les clubs du monde entier. Du côté de la Suède, plusieurs pépites suscitent l’attention des scouts, qui suivent leurs performances et leurs progrès régulièrement. L’une d’elles se nomme Jonah Kusi-Asare. Ce nom ne vous dit peut-être rien si vous ne suivez pas l’Allsvenskan. Mais il est considéré comme l’un des meilleurs prospects de sa génération. Celle des 2007.

Un joueur comparé à Ibra et Isak

Né un 14 juillet à Solna, il a commencé à tâter le cuir à l’âge de 5 ans au sein du club de Brommapojkarna. Il y est resté jusqu’en 2022 avant d’être repéré par l’AIK Fotboll. Malgré son jeune âge, puisqu’il n’a que 16 ans, il a mis tout le monde d’accord au sein du club suédois, qui a souhaité l’intégrer avec les U19 dans un premier temps. Doué des deux pieds, il a déjà fait ses premiers pas avec l’équipe professionnelle.

En effet, il a joué son premier match en première division le 28 août dernier. Il est entré dix minutes face à Varbergs Boll (victoire 3-0). Puis, il a enchaîné avec trois nouvelles entrées en jeu (67 minutes de jeu au total, 4 apparitions toutes compétitions confondues). L’idée est de l’intégrer petit à petit. Mais ce qui est sûr, c’est qu’au pays on en pense le plus grand bien. Certains le comparent à un certain Zlatan Ibrahimovic. Ce qui est un peu le cas de chaque crack offensif suédois.

Des cadors sont déjà sur le coup

Jonah Kusi-Asare, qui culmine à 1m96, n’échappe pas à la règle. Il a des similitudes avec Ibra par rapport à ses qualités techniques précise Sport. Mais les observateurs estiment que physiquement et surtout dans son jeu, il a un peu plus de ressemblances avec Alexander Isak, qui évolue à Newcastle. Natif de Solna comme lui, JKA, qui est réputé pour sa vitesse, sa puissance, son jeu de tête et sa vision de jeu, a fait ses débuts en pros à l’AIK à 16 ans comme le joueur des Magpies.

Considéré comme un grand talent en Suède, puisqu’il joue avec les équipes jeunes, il est aussi suivi par le Ghana, où il a des origines. Outre les sélections, l’attaquant de 16 ans, qui doit encore perfectionner sa précision face au but, est déjà dragué par plusieurs écuries européennes. Selon Sport, le Bayern, Manchester United et Chelsea veulent le faire signer le plus vite possible pour dribbler la concurrence et éviter de payer un montant colossal plus tard. Selon le site transfermarkt, sa valeur est estimée pour le moment à 300 000 euros. Mais il partira pour bien plus. La bataille est déjà lancée en coulisses…