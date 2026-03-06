AS Rome : nouvelle tuile pour Paulo Dybala

Cette saison est un vrai calvaire pour Paulo Dybala. Et les galères ne s’arrêtent pas pour l’Argentin, qui n’a disputé que 22 rencontres lors de cette cuvée. Ce dernier a été opéré ce vendredi du genou après la découverte d’une déchirure du ménisque externe. Les médecins ont identifié une déchirure complète dite en « anse de seau », une blessure qui provoquait les sensations de blocage ressenties par Dybala dans son genou ces derniers jours. L’opération s’est bien déroulée et le joueur devrait quitter l’hôpital dans la soirée.

La suite après cette publicité

Selon les informations relayées par Sky Italia, la durée d’indisponibilité devrait être d’environ 45 jours, ce qui contraindra l’attaquant de 32 ans à manquer plusieurs rencontres importantes avec les Giallorossi. Parmi les matches qu’il devrait rater figure notamment le déplacement sur la pelouse de l’Inter Milan ainsi que les 8es de finale d’Europa League face à Bologne. Sa présence pour la fin de saison reste incertaine et dépendra de l’évolution de sa récupération.