Atlético : prolongation en vue pour Yannick Carrasco

Depuis son retour de Chine, Yannick Carrasco a retrouvé son meilleur niveau avec l’Atlético de Madrid. Dans la capitale espagnole, l’attaquant belge a réalisé une nouvelle saison de haute volée. Le joueur de 29 va d’ailleurs être récompensé avec une prolongation à la clé, comme le rapporte AS. Auteur de 10 réalisations et 5 offrandes en 44 rencontres disputées toutes compétitions confondues et sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien Monégasque aurait en effet reçu une offre de renouvellement de la part de la direction madrilène.

Selon les dernières indiscrétions de nos confrères espagnols, Yannick Carrasco n’a pas encore donné sa réponse à l’Atlético. Pour le moment, l’avenir du Belge s’écrit en pointillés et il ne fait aucun doute qu’il sera l’une des attractions de ce mercato estival. D’autant plus que le FC Barcelone a conclu un accord avec la formation madrilène. Si le club catalan veut l’explosif ailier, il devra débourser 19 millions d’euros, d’après le média ibérique. Néanmoins, un départ ne semble pas encore à l’ordre du jour. Mais affaire à suivre donc…

