Premier League : Erling Haaland sauve Manchester City contre Fulham, Leeds et Brighton font le spectacle, Nottingham Forest arrache le nul

La quinzième journée de Premier League s'ouvrait par le traditionnel multiplex et quatre affiches programmées à 15 heures. Dauphin des Gunners, Manchester City accueillait Fulham, septième au coup d'envoi. Sous les yeux de leurs supporters, réunis dans l'antre de l'Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola, tombeurs de Leicester le week-end dernier, pouvaient, provisoirement, reprendre la tête du championnat. Pour ce faire, les coéquipiers de Riyad Mahrez devaient se défaire des Cottagers, invaincus lors des quatre dernières journées (2 nuls, 2 victoires).

Alignés en 4-3-3, les Skyblues prenaient rapidement le contrôle du ballon et après une première mèche de De Bruyne, repoussée par Leno, City prenait les devants. Servi par Gündogan dans le dos de la défense, Alvarez armait une lourde frappe du droit et trompait le dernier rempart allemand (1-0, 16e). La mainmise sur cette rencontre, les Citizens allaient pourtant relancer Fulham quelques instants plus tard. Coupable d'une faute sur Harry Wilson en tant que dernier défenseur, Cancelo concédait un penalty, transformé par Pereira (1-1, 28e), et voyait rouge. Réduit à dix, Man City éprouvait plus de difficultés à s'approcher des cages adverses.

Avec l'entrée en jeu d'Erling Haaland, de retour de blessure, à l'heure de jeu, le champion d'Angleterre en titre se montrait plus pressant et le Norvégien finissait par délivrer les siens, sur penalty, au bout du temps additionnel (2-1, 90+5e). Un résultat qui permet aux Skyblues de reprendre provisoirement la tête avant le déplacement d'Arsenal sur la pelouse de Chelsea, ce dimanche à 13 heures. Malgré une belle résistance, les Cottagers concèdent, quant à eux, une cinquième défaite cette saison et restent huitièmes. Dans les autres rencontres, Nottingham Forest, lanterne rouge de Premier League malgré un mercato estival XXL, recevait Brentford, onzième au coup d'envoi. Face à des Bees en difficulté ces dernières semaines, les Reds voulaient relever la tête après la gifle reçue contre Arsenal (0-5).

Manchester City s'en remet encore à Haaland, Leeds renversant, Forest miraculé

Dominés dans le jeu mais plus tranchants sur le plan offensif, les hommes de Steve Cooper prenaient les devants grâce à Gibbs-White (1-0, 20e). Juste avant la pause, Wissa obtenait un penalty, transformé par Mbeumo (1-1, 45+3e, sp). Au retour des vestiaires, Wissa donnait l'avantage aux siens (2-1, 75e) mais Gibbs-White s'offrait finalement un doublé au bout du temps additionnel pour arracher le nul (2-2, 90+6e). Score final : 2-2. Forest est toujours dernier. Brentford se hisse à la dixième place. Au Molineux Stadium, Wolverhampton, dix-neuvième avant la rencontre, défiait, de son côté, Brighton, huitième et impressionnant face à Chelsea (4-1) lors de la précédente journée. Après un premier acte riche, marqué par quatre buts et un carton rouge, les deux formations rentraient dos à dos (2-2). En supériorité numérique suite au carton rouge reçu par Semedo, Brighton finissait par faire craquer les Wolves dans les toutes dernières minutes de jeu grâce à une belle frappe de Gross (2-3, 83e).

Enfin, le Leeds de Jesse Marsch, quinzième, croisait le fer avec Bournemouth, quatorzième avec un petit point de plus que les Peacocks. À Elland Road, Rodrigo montrait rapidement la voie aux siens en transformant un penalty (1-0, 3e). Surpris d'entrée de jeu, les Cherries renversaient finalement le cours de cette partie grâce aux réalisations de Tavernier (1-1, 7e) et de Billing (1-2, 19e). Derrière à la pause, Leeds craquait, un peu plus, en seconde période quand Solanke faisait le break (1-3, 48e). Mais LUFC faisait preuve d'une belle force mentale pour revenir dans cette partie. D'abord par l'intermédiaire de Kristensen (2-3, 61e) avant que Cooper ne permette aux siens d'égaliser (3-3, 68e). Finalement, c'est Summerville qui offrait, dans les derniers instants, une victoire renversante aux Whites. Avec ce précieux succès, les Peacocks remontent à la douzième place. Bournemouth chute au quinzième rang.

