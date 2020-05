Nenê rêve d'un incroyable come-back au PSG

La suite après cette publicité

30 juin 2011, le Paris Saint-Germain passe sous pavillon qatari avec le rachat du club par Qatar Sports Investments. Dans sa volonté de s'affirmer sur la scène nationale et européenne, le club de la capitale commençait à recruter des stars internationales. Forcément, cela n'a pas fait que des heureux dans l’effectif parisien de l'époque. Joueur majeur du club entre 2010 et 2013, Nenê (38 ans) devait se résigner à quitter les Rouges et Bleu à l'été 2013. Quelque temps avant son départ, Leonardo, le directeur sportif, s'était montré clair sur la direction prise par le club : «Nenê, il a 31 ans. Quand tu recrutes un joueur de 20 ans, c'est normal que tu penses au futur du PSG. Si après tu fais signer Nenê trois ans, s'il ne joue pas il veut partir et alors il a encore deux ans de contrat. Cela n'a pas de sens, expliquait alors le Brésilien sur Canal+. Alors J'ai dit à Nenê : « tu n'es pas le futur du PSG. Tu as très bien fait et tu as fait ton boulot. Tu as été payé pour faire Nenê. Tu as marqué 28 buts, très bien. Maintenant le futur c'est un autre.»

Mais le Brésilien, pas rancunier, n'a pas oublié son passage au Parc des Princes. Loin de là. En effet, le milieu offensif est revenu sur ses années parisiennes dans un live Instagram avec l'influenceur parisien, SabriParisienouRien : «Paris c’est ma deuxième maison, j’ai toujours suivi le club. J’ai encore des amis là-bas. Je viens souvent en vacances. C’est mon club de cœur en dehors du Brésil. Je serai toujours là . Pour moi, l’amour des supporters n’a pas de prix, marquer l’histoire d’un club important comme le PSG c’est énorme pour moi. Les supporters n’oublient pas tout ce que j’avais fait et pour moi c’est quelque chose d’exceptionnel. Ça me touche aussi de pouvoir regarder l’amour des gens. [...] C’est une sensation unique de rester dans le cœur des Parisiens. C’est un amour réciproque. Ce n’est pas tout le temps que tu trouves cela. C’est difficile d’avoir un moment où l’équipe et les supporters aiment le joueur comme le joueur aime le club. Je ne saurais pas expliquer cela. L’amour que vous me donnez, moi je ressens la même chose pour vous. C’est une sensation unique.»

Nenê se voit terminer sa carrière au PSG

Retourné dans pays natal depuis 2015, l'un des grands amis de Neymar, n'est pas encore décidé à raccrocher les crampons. À bientôt 39 ans, le gaucher, actuellement joueur de Fluminense, a encore de l'ambition et se verrait bien revenir en Europe. Et pourquoi pas au PSG pour terminer son histoire d'amour avec le club de la capitale. «Je n’aime pas parler de quand je vais arrêter. Je vais avoir 39 ans et toutes les années on me dit quand je vais arrêter. Je cours, je marque encore des buts, je fais des passes décisives, je n'ai pas de blessure ou des douleurs après les matchs et surtout je prends du plaisir. C’est une chose que j’aime. Donc je profite, mais ça va arriver un jour, dans trois ou quatre ans, je ne sais pas.»

Alors que le Paris Saint-Germain s'offre des stars à coup de millions ces dernières années, un retour de Nenê au PSG parait plus qu'improbable. Mais le joueur n'en démord pas et aimerait boucler la boucle en terminant sa carrière porte de Saint-Cloud. « J'ai cette volonté peut-être de finir ma carrière à Paris. Je pense que pour le club, les supporters cela serait bien et pour moi ça serait magnifique. Avant que j'arrête, j'aimerais passer un dernier petit moment là-bas. » À voir comment cet appel du pied sera perçu par la direction parisienne...