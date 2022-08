MU-Liverpool : quand Cristiano Ronaldo ignore Jamie Carragher

La suite après cette publicité

Sur le banc au moment de débuter le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool, Cristiano Ronaldo a profité de la présence de l’équipe des journalistes de Sky Sports sur le bord du terrain pour aller notamment saluer les consultants. L'attaquant mancunien a échangé une poignée de main chaleureuse et quelques mots avec ses anciens partenaires Gary Neville et Roy Keane.

Au milieu de la scène, Jamie Carragher, ex-numéro 23 de Liverpool, a été snobé par la star portugaise, qui n'a pas souhaité le saluer.«Il a eu une belle conversation avec toi, Jamie», s'est d'ailleurs amusé le présentateur de l'émission. À noter que Carragher avait critiqué, à plusieurs reprises, la politique de recrutement de Manchester United, cet été.