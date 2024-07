HAC : Didier Digard raconte les coulisses de son arrivée

Après le départ de Luka Elsner du côté du Stade de Reims, Le Havre a décidé de miser sur Didier Digard, comme nous vous le révélions dernièrement. Ce lundi, le jeune technicien de 37 ans était officiellement présenté à la presse. L’occasion pour lui d’évoquer son attachement au club doyen, là où il a été formé. «C’est un grand plaisir évidemment. Le club, comme la ville d’ailleurs, a beaucoup évolué. En bien, je trouve (sourires). C’est très plaisant de voir une telle évolution, surtout quand on est attaché à des couleurs, à une ville. Le club a passé un cap grâce aux personnes qui sont là depuis deux ans. Il a bien grandi avec le stade Océane et le centre d’entraînement», a tout d’abord confié le tacticien passé par l’OGC Nice avant d’avouer sa surprise d’être contacté par son ami Mathieu Bodmer.

«Il faut savoir que je n’avais jamais envisagé de revenir ici. J’avais beau avoir des échanges réguliers avec Matthieu (Bodmer), c’était quelque chose à laquelle je n’avais pas trop pensé. Je n’étais pas préparé à ça. J’avais mon diplôme à passer et le club avançait très bien sans moi. Et Matthieu m’a appelé. J’ai été surpris, vraiment. Et là tout s’est éclairci dans ma tête. J’ai réfléchi une minute. Je sais où j’arrive, dans un environnement sain avec des gens qui travaillent énormément». Pour conclure, Digard en a également dit plus sur sa philosophie et les valeurs qu’il souhaite transmettre au groupe normand. «J’aime les équipes qui jouent, qui pressent, avec beaucoup d’intensité. Je préfère gagner 5-4 que 1-0. La seule garantie certaine que j’offre aujourd’hui, ce sera l’état d’esprit. Être coach, c’est parfois tenir le rôle de père, de prof. Avant tout, j’essaie d’être juste. À la fois proche et dur, sachant que chaque joueur n’a pas besoin du même discours. Il y aura une ligne de conduite générale et on s’adaptera». Place à une nouvelle ère pour les Ciel et Marine.