Julien Fournier en approche au FC Lorient

Les changements à différents étages se préparent au FC Lorient. Outre le contrat d’Olivier Pantaloli qui n’a pas été renouvelé, nous vous le révélions le 7 décembre dernier que les noms de Laurent Prud’homme et de David Friio, ont été cochés pour occuper respectivement les rôles de directeur général et de directeur sportif. Arnaud Tanguy, l’actuel DG, devrait s’en aller, tandis qu’en parallèle, Laurent Koscielny, qui occupe actuellement le poste de directeur sportif, était cité pour être promu directeur technique.

La suite après cette publicité

C’est le résultat du changement d’actionnaire à venir. Désormais sous la houlette du consortium Black Knight Football and Entertainment, qui possède également le club de Bournemouth, les effets vont rapidement se voir. D’après L’Equipe, plutôt que le duo d’ancien Lyonnais, Julien Fournier est bien parti pour prendre le poste de directeur du football. Ce dernier a longtemps occupé ce rôle du côté de l’OGC Nice.