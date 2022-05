Ligue 2 : Auxerre domine Sochaux aux tirs au but et jouera la finale des barrages

Après avoir sorti le Paris FC lors du premier match de barrages, Sochaux se déplaçait sur la pelouse d'Auxerre pour le deuxième barrage entre clubs de Ligue 2. L'enjeu était grand puisque le vainqueur de cette rencontre affronterait soit le FC Metz soit l'AS Saint-Etienne (ou Bordeaux si un miracle avait lieu) lors de l'ultime match de barrage. Dans un stade plein et dans une belle ambiance, les Auxerrois se procuraient les premières occasions sans parvenir à réellement se montrer dangereux à l'inverse des Sochaliens qui prenaient doucement, mais sûrement confiance dans ce match et qui ne passaient pas loin d'ouvrir le score à l'image de la tête de Kalulu qui venait taper le poteau (34e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Jean-Marc Furlan revenaient avec de meilleures intentions et le match aurait pu basculer après la belle incursion de Lassine Sinayoko. Ce dernier s'écroulait dans la surface de réparation, mais la faute du défenseur sochalien débutait à quelques centimètres de la surface et donc l'arbitre sifflait un coup-franc très bien placé. Coup-franc qui ne donnera rien cependant. Les Sochaliens, en souffrance, conservaient tout de même leur cage inviolée malgré les occasions de Charbonnier ou Hein et les deux équipes s'affrontaient pour les prolongations. Et comme il était écrit depuis le début du match, le sort allait se décider lors de la séance de tirs au but. Une séance remportée par l'AJ Auxerre (5-4) qui affrontera donc le barragiste de Ligue 1 dans une finale.