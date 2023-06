Real Madrid : l’appel du pied remarqué de Bellingham à Mbappé et Kane

La suite après cette publicité

Bellingham, en attendant Kane et Mbappé ? C’est ce qu’espèrent beaucoup de Madrilènes… Lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du Real Madrid, le milieu de terrain anglais, arrivé du BVB contre 100 millions d’euros, a été interrogé sur la possibilité de jouer avec la vedette de Tottenham et la star du PSG.

« C’est mon capitaine, et c’est un joueur fantastique. Ce qui devra arriver arrivera, je ne peux rien dire », a d’abord lancé Bellingham, avant d’enchaîner sur le Français : « comme j’ai dit avec Kane, je ne peux pas commenter ces choses. Ce sont des joueurs incroyables, on verra ce qui se passera. J’ai lu des choses sur Twitter, mais tout ce qu’on lit n’est pas forcément vrai. C’est un grand joueur et on veut toujours jouer avec les meilleurs. Nous aimerions tous jouer avec Mbappé, il n’y a pas de doutes. C’est le meilleur du monde à son poste ».

