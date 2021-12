Atlético de Madrid : 5 cas positifs au Covid-19 dont Antoine Griezmann

Alors que le FC Barcelone a annoncé ce jeudi trois nouveaux joueurs positifs au Covid-19, l’Atlético de Madrid a communiqué ce jeudi que cinq cas avaient été détectés au sein de son effectif. On y retrouve Diego Simeone, Antoine Griezmann, João Félix, Koke, et Hector Herrera.

«Après la trêve du championnat, l'ensemble du groupe et les membres de l'encadrement de notre première équipe ont été soumis à des tests PCR, conformément au protocole de LaLiga. Simeone, Koke, Griezmann, Herrera et João Félix ont été testés positifs au Covid-19. Tous sont asymptomatiques et isolés à leur domicile respectif, dans le strict respect des recommandations des autorités sanitaires», a annoncé le club via un communiqué.