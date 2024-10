Aston Villa - Bayern Munich : les compositions officielles

Pour la 2ème journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Aston Villa reçoit le Bayern Munich à Villa Park ce mercredi à 20h45 (suivez la rencontre en direct sur FM). Début de saison positif pour les joueurs d’Uni Emery avec 4 victoires en Premier League en 6 matchs qui les hisse à la 5ème place du classement, les attaquants Jhon Duran et Ollie Watkins sont en feu avec 4 buts chacun. Les Villains ont aussi réussi leur retour en C1 avec une victoire obtenue en Suisse face au Young Boys. En face, le début de saison est presque parfait pour les Allemands avec 4 victoires et 1 nul en Bundesliga mais surtout des buts marqués à la pelle en championnat mais aussi en Ligue des Champions avec un succès écrasant 9-2 contre le Dinamo Zagreb. Une rencontre attendue avec des joueurs de Villa qui pourraient bien créer la surprise contre le Bayern.

Sur le terrain, Emery fait confiance à ses hommes de bases. Martinez est bien dans les buts avec le brassard de capitaine, Torres et Carlos en défense centrale. Un double pivot devant La Défense composé de Tielemans et Onana. Rogers en soutien de Watkins devant. Ramsey et Philogene sur les ailes. Le Bayern évoluera aussi en 4-2-3-1 avec Laimer et Davies sur les côtés de la défense, Kim et Upamecano dans l’axe. Pavlovic enchaîne au milieu avec Kimmich. Olise est replacé en numéro 10 derrière Kane.

Les compositions officielles :

Aston Villa : Martinez (cap.) - Konsa, Carlos, Torres, Dinge - Tielemans, Onana - Philogene, Rogers, Ramsey - Watkins.

Bayern Munich : Neuer (cap.) - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Pavlovic, Kimmich - Gnabry, Olise, Coman - Kane