PSG : le groupe convoqué contre l’US Revel, avec de nombreux absents

Dimanche, le Paris Saint-Germain sera opposé à l’US Revel (20h45), pensionnaire de Régional 1, pour une place en 16es de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les Parisiens, puisqu’une élimination à ce stade de la compétition et face à un club amateur serait déjà une énorme désillusion pour Luis Enrique. Pour cette rencontre, le coach parisien devra d’ailleurs faire sans Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Arnau Tenas, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, toujours blessés.

La suite après cette publicité

Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ne feront également pas le déplacement, au profit de Keylor Navas et Alexandre Letellier. D’autres Titis Parisiens figurent dans le groupe convoqué, à l’instar d’Ethan Mbappé. En revanche, les autres cadres sont bien dans le groupe. On retrouve ainsi Manuel Ugarte, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Warren Zaïre-Emery et la nouvelle recrue Lucas Beraldo.