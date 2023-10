Toulouse - LASK : les compositions officielles

Toulouse retrouve les soirées européennes au Stadium. Après son nul en Belgique contre l’Union (1-1), le TFC accueille le club autrichien du LASK pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa (coup d’envoi 21h, un match à suivre sur FM). Avec un point donc dans le groupe E, les Toulousains veulent s’imposer face à Linz ce soir avant une double-confrontation très périlleuse contre Liverpool. Le club anglais s’était d’ailleurs imposé en Autriche lors de la première journée (3-1).

Carles Martinez Novell reconduit quasiment le même onze qui a écrasé Metz (3-0) le week-end dernier. Diarra prend la place de Costa en défense centrale aux côtés de Nicolaisen. Desler et Suazo sont confirmés sur les côtés. Sierro retrouve une place de titulaire au milieu à la place de Spierings, non qualifié, et accompagne Casseres et Schmidt dans l’entrejeu. Devant, Gelabert et Donnum vont épauler Dallinga. Côté LASK, Thomas Sageder opte pour un 3-4-3 avec le duo Jovicic-Ljubic au milieu. Flecker et Bellon seront les pistons alors que Zulj, devant, sera soutenu par Ljubicic et Usor.

Les compositions officielles :

Toulouse : Restes – Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo – Sierro, Casseres, Schmidt – Donnum, Dallinga, Gelabert.

LASK : Lawal – Talovierov, Ziereis, Andrade – Flecker, Jovicic, Ljubic, Bello – Ljubicic, Zulj, Usor.