Menu Rechercher
Commenter 4
UEFA Europa League

Celta de Vigo - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Celta Vigo Lyon Voir sur CANAL+

Ce jeudi soir, c’est le moment des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2025/2026 avec un joli duel entre le Celta de Vigo et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Espagnols s’organisent dans un 3-4-3 avec Ionut Radu qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Carl Starfelt, Javi Rodriguez et Marcos Alonso en défense. Matias Vecino et Ilaix Moriba composent l’entrejeu alors que Javi Rueda et Oscar Mingueza sont placés comme pistons. En pointe, Borja Iglesias est accompagné par Iago Aspas et Williot Swedberg.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif dans les cages derrière Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Noah Nartey, Tyler Morton et Abner Vinicius avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Roman Yaremchuk est soutenu par Endrick.

Les compositions

Celta de Vigo :

Celta Vigo

3-4-3
Officielle

Olympique Lyonnais :

Lyon

4-3-1-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Celta Vigo
Lyon

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier