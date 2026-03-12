Celta de Vigo - OL : les compositions officielles

Ce jeudi soir, c’est le moment des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2025/2026 avec un joli duel entre le Celta de Vigo et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Espagnols s’organisent dans un 3-4-3 avec Ionut Radu qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Carl Starfelt, Javi Rodriguez et Marcos Alonso en défense. Matias Vecino et Ilaix Moriba composent l’entrejeu alors que Javi Rueda et Oscar Mingueza sont placés comme pistons. En pointe, Borja Iglesias est accompagné par Iago Aspas et Williot Swedberg.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Dominik Greif dans les cages derrière Steeve Kango, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Noah Nartey, Tyler Morton et Abner Vinicius avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Roman Yaremchuk est soutenu par Endrick.

Les compositions

Celta de Vigo :

Olympique Lyonnais :