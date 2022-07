Massinissa Oufella ne signera pas au CR Belouizdad

Comme nous vous le révélions en début de semaine, le milieu de terrain offensif franco-algérien Massinissa Oufella (21 ans) est arrivé en Algérie sur l'invitation du président du club CR Belouizdad, triple détenteur du championnat de Ligue 1 de football.

S'il a passé 2 ou 3 jours sur place pour visiter les installations du club et discuter avec la direction, l'international algérien U20, libre depuis son départ du PSG, est déjà revenu en France. Selon nos informations, Oufella préfère, après les 8 ans passés au PSG entre 13 et 21 ans, se montrer patient et évoluer dans un projet en Europe.