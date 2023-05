Ajax-Alkmaar : plus de 150 supporters arrêtés pour chants antisémites

La police néerlandaise a arrêté 154 supporters samedi après-midi dans les rues d’Amsterdam, en marge du choc d’Eredivisie entre l’Ajax et Alkmaar (0-0). La presse batave indique que ces interpellations auraient fait écho à des chants antisémites. Selon la radio AT5, il s’agirait de supporters d’Alkmaar, ce que n’a toutefois pas confirmé la police.

La suite après cette publicité

Les faits se seraient déroulés aux alentours de 17h30 à une station de métro proche de la Johann Cruijff Arena, antre de l’Ajax Amsterdam. Sommés de cesser leurs chants par la police, les supporters interpellés n’auraient pas souhaité s’y plier et auraient provoqué l’immobilisation du métro pendant de longues minutes. « On a demandé plusieurs fois aux supporteurs de cesser de chanter », a par ailleurs indiqué la police. Depuis de nombreuses années, l’Ajax Amsterdam est souvent associé à la communauté juive, notamment parce que certains de ses dirigeants et joueurs des années 1960 et 70 étaient juifs.

À lire

L’Ajax se prépare à une révolution après la saison ratée