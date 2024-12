Le Barça se penche sur plusieurs gros coups à 0€

Le FC Barcelone va devoir être inventif pour se renforcer. Dans une situation économique toujours aussi délicate - qui pourrait conduire le club à perdre Dani Olmo - les Catalans veulent tout de même se renforcer après leur fin d’année 2024 compliquée. Mundo Deportivo nous apprend que, à l’image de leur rival madrilène, les Catalans pourraient se tourner vers le marché des agents libres pour faire leurs emplettes.

Les Blaugranas sont même déjà très avancés sur certaines pistes, comme celle menant au défenseur du Bayer Leverksen : Jonathan Tah (28 ans). Dans ce dossier, le Barça est en pole position et une issue positive est vite espérée par Hansi Flick et Joan Laporta. Reinildo (30 ans) et Thomas Partey (31 ans) sont également des joueurs qui ont tapé dans l’œil de la cellule de recrutement barcelonaise, tout comme Jonathan David (24 ans), lui aussi libre en juin prochain. La piste menant au Canadien a cependant pris du plomb dans l’aile dernièrement.