Slovaquie - Ukraine: les compositions officielles

Nouveau duel dans le groupe E de l’Euro. Ce vendredi après-midi, la Slovaquie affronte l’Ukraine à la Düsseldorf Arena à Düsseldorf. En cas de victoire, la Slovaquie pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro comme l’Allemagne et l’Espagne. Après leur lourde défaite face à la Roumanie (3-0), le lundi 17 juin, les hommes de Serhiy Rebrov devront avoir un sursaut d’orgueil s’ils veulent rester en vie dans cette compétition.

La Slovaquie s’organise en 4-3-3 avec Dúbravka aux cages. En défense, on retrouve Pekarík, Vavro, Škriniar et Hancko. Kucka, Lobotka et Duda sont au milieu de terrain. Et enfin, Schranz, Boženík et Haraslin vont animer l’attaque de la Slovaquie.

L’Ukraine s’articule en 4-2-3-1 avec Trubin aux cages. En défense, on retrouve Tymchyk, Zabarniy, Matviyenko et Zinchenko. Shaparenko et Brazhko sont au milieu de terrain. Et enfin, Yarmolenko, Sudakov et Mudryk épauleront en attaque Dovbyk, placé en pointe.

Les compositions:

Slovaquie: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Boženík, Haraslin

Ukraine: Trubin - Tymchyk, Zabarniy, Matviyenko, Zinchenko - Shaparenko, Brazhko - Yarmolenko, Sudakov, Mudryk - Dovbyk