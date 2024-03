Bayern Munich : la réponse cinglante du chat noir Harry Kane !

Le «chat noir». C’est comme cela qu’est surnommé Harry Kane en Allemagne depuis quelques semaines. Il faut dire que le serial buteur anglais avait pris une décision radicale pour son avenir en quittant Tottenham pour le Bayern Munich, tirant un trait sur 10 ans de réussite personnelle (280 buts marqués) mais sans aucun trophée à la clé. Et quoi de mieux que de rejoindre le club bavarois, vainqueur de six des 7 dernières Supercoupes d’Allemagne, de 5 des 11 dernières coupes d’Allemagne et des 11 derniers titres de Bundesliga pour garnir une armoire à trophée désespérément vide. Oui mais voilà, que ce soit en Supercoupe d’Allemagne (lourde défaite face au RB Leipzig 0-3), en Coupe d’Allemagne (humilié par un club de D3 Sarrebruck) ou en Bundesliga (déjà relégué à 10 points de l’infernal Bayer Leverkusen de Xabi Alonso), rien ne sourit au Bayern depuis le début de saison.

Harry Kane au même niveau que Kylian Mbappé cette saison

De quoi ressortir les théories les plus folles sur le côté "poissard ultime" du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale anglaise. C’est dire si ce dernier était attendu à l’Allianz Arena face à la Lazio après la défaite 1-0 de l’emblématique club allemand à Rome. Et Harry Kane n’a pas déçu en marquant un doublé tel un renard des surfaces pour une large victoire 3-0 de son équipe. Le premier sur une frappe repoussée et le second de la tête à bout portant. L’ancien des Spurs totalise désormais 33 buts et 8 passes décisives depuis son arrivée en Bavière, ce qui le place au même niveau qu’un certain Kylian Mbappé au niveau des joueurs les plus décisifs cette saison en Europe.

De quoi ravir le principal intéressé, devenu hier soir le meilleur buteur britannique de l’histoire des Coupes d’Europe, après le match. «Espérons que ce soit un tournant pour le reste de l’année. Si on performe comme cela dans la plupart des matches, on va retrouver la victoire. Ça a été une journée plaisante», a expliqué l’attaquant anglais en zone mixte. «Ça a été une bonne saison jusqu’à présent en termes de buts marqués, mais en tant qu’équipe, on sait que l’on peut mieux faire. J’essaie d’aider dans cette situation, l’équipe essaie d’aider dans cette situation. Et on espère que l’on va pouvoir utiliser ça comme un tournant en Bundesliga pour mettre un peu de pression sur Leverkusen.» Eric Dier, son coéquipier, ami et compatriote ne tarissait d’éloges sur Kane après le match. «C’est le buteur le plus fiable du monde, n’importe qui serait heureux de jouer avec lui et évidemment être un ami, c’est encore plus agréable.»

Une presse allemande qui salue les qualités de buteur anglais

Dans la presse allemande, pas d’emballement vu la situation sportive du Bayern, mais d’excellentes notes et commentaires au sujet d’Harry Kane qui a été crédité de la note de 1,5 par notre rédaction allemande de Fussball Transfers (1 est la meilleure note en Allemagne, ndlr), qui a écrit ceci à propos de la performance du buteur anglais. « Il y a eu des jours où Kane était mieux intégré dans le jeu du Bayern. Mais aujourd’hui, l’Anglais a encore une fois fait ce pour quoi il avait été acheté cet été pour 100 M€ : des buts classiques d’attaquant. Il a été parfait à deux reprises et a joué un rôle clé pour accéder aux quarts de finale. Son engagement en défense malgré une nette avance a été également exemplaire.»

Même son de cloche du côté de Kicker qui a crédité Kane de la meilleure note possible, à savoir 1 (6 étant la pire en Allemagne), y allant de son petit commentaire. «Sortie des huitièmes de finale de la C1 évitée : le doublé de Kane laisse le Bayern pousser un soupir de soulagement.» N’en déplaise à ses détracteurs et aux adeptes du «chat noir», Harry Kane et le Bayern Munich sont toujours en lice pour remporter la Ligue des Champions. Si l’équilibre du Bayern Munich est plus que jamais précaire, l’expérience de Thomas Tuchel dans cette compétition (victoire en 2021 avec Chelsea) et plus globalement celle du Bayern vont faire du club allemand une formation à éviter lors du tirage au sort des 1/4 de finale. Et si Harry Kane conjurait le sort et brisait la malédiction le 1er juin à Wembley… dans le jardin du buteur anglais ? L’histoire serait belle, mais il reste encore beaucoup d’étapes à franchir pour y arriver.