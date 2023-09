La LFP signe un contrat record de 155 M€

C’est une nouvelle qui offre des perspectives réjouissantes pour la LFP en vue de l’appel d’offres pour la diffusion télévisuelle des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. En attendant le 2 novembre et la date butoir pour participer au concours des droits TV, la Ligue a signé un contrat de 5 ans avec la société Infront pour la gestion des paris sportifs en direct à l’étranger sur ses compétitions (L1, L2 et Trophée des Champions).

La suite après cette publicité

D’après L’Equipe, le montant de cet accord est de 155 M€ (31 M€ par saison), multipliant les recettes par trois. Jusqu’ici, c’est beIN Sports qui gérait la commercialisation de ces paris sportifs. Estimant le manque à gagner, la LFP a souhaité réinternaliser ce pan, ce qui lui permet de se passer d’intermédiaire. Infront a battu trois autres concurrents. Cette société revendra ensuite ces paris en ligne à l’international à des structures adaptées.