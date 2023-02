Bayern : Lothar Matthäus détruit Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Personne n’est intouchable au Bayern Munich. Même pas Manuel Neuer. Blessé pendant de longs mois après une chute au ski, le gardien allemand s’est fait remonter les bretelles en Allemagne. À commencer par une légende de la Mannschaft, Lothar Matthäus. L’ancien leader de la sélection allemande a été catégorique concernant l’avenir de Neuer avec le leader de Bundesliga : il ne doit plus porter le brassard de capitaine.

« Manuel Neuer n’est plus acceptable en tant que capitaine du Bayern », a-t-il écrit dans sa chronique sur Sky Sport Allemagne. « Il a skié de manière négligente et attaque maintenant avec véhémence le club. N’a-t-il pas dit il y a quelques semaines que personne n’était au-dessus du club ? (…) Il est une icône du football mondial, l’un des plus grands à avoir joué pour le Bayern et l’Allemagne. J’étais le plus grand fan que vous puissiez imaginer de lui, mais c’est sa propre faute, l’accident de ski et cette interview. » À bon entendeur…

