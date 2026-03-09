Chelsea : Roman Abramovitch réclame 2,89 milliards d’euros à l’état britannique

En 2022, le gouvernement britannique a contraint Roman Abramovitch à vendre Chelsea à Todd Boehly après avoir gelé ses avoirs suite à l’invasion de la Russie en Ukraine. Depuis, l’oligarque russe continue de se battre contre le gouvernement britannique pour faire valoir ses droits et régler ce différend financier. Comme le rapporte The Guardian, Abramovitch est même prêt à aller sur le terrain juridique.

L’ancien patron de Chelsea réclame pas moins de 2,5 milliards de livres, soit 2,89 milliards d’euros, au gouvernement britannique. L’homme d’affaires de 59 ans estime que cet argent, lié à la vente du club londonien, lui revient alors qu’ils sont actuellement bloqués sur un compte britannique. Le gouvernement veut que cet argent soit utilisé pour l’Ukraine alors qu’Abramovitch souhaite plus de flexibilité pour retrouver son argent.