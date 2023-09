Séville : Sergio Ramos était dans tous ses états

La suite après cette publicité

Première titularisation pour Sergio Ramos et première victoire pour Séville cette saison. Formé en Andalousie, le natif de Camas avait quitté sa terre natale pour devenir une légende du Real Madrid. Mais quasiment 20 ans après son départ du club, le défenseur central espagnol a retrouvé les siens pour s’offrir une fin de carrière rêvée, loin de la pression parisienne. Face à Las Palmas, dimanche, Séville s’est imposé sur le plus petit des scores (1-0). De quoi donner le sourire à Sergio Ramos qui effectuait ses grands débuts dans le XI de José Luis Mendilibar.

«J’ai ressenti une très grande émotion comme cela m’est arrivé l’autre jour. C’est très excitant de retrouver mon peuple, ma maison, mes fans. C’est quelque chose d’unique, cela ne peut pas être décrit avec des mots et quelle meilleure façon de le faire avec une victoire. Espérons que ce soit le début d’une bonne période», raconte Sergio Ramos aux micros de Movistar. «Après le début de saison, ils le méritaient et à mon peuple qui me soutient dans le bon et le mauvais, encore plus dans le mauvais», termine-t-il, en dédiant ce succès important aux supporters qui n’ont pourtant pas tous été pour son retour au club.