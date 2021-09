Juventus : le jeune Bryan Dodien décède d'un cancer

Jeune joueur de la Juventus, Bryan Dodien vient de s'éteindre à 17 ans après un long combat contre le cancer. Sa maladie avait été diagnostiquée en 2015 alors qu'il n'avait que 12 ans. Logiquement, il avait quitté les équipes jeunes de la Vecchia Signora pour suivre son traitement avant de faire son retour sur les terrains en 2019 dans la catégorie U15. Finalement, Bryan Dodien vient de s'éteindre ce samedi.

Proche du joueur, Paul Pogba lui avait dédicacé un but en 2015 lors du derby de Turin alors qu'il évoluait encore avec le club transalpin. Sur les réseaux sociaux, le milieu français a réagi à la triste information : «la plus triste des nouvelles. Mes pensées et mes prières accompagnent tous vos proches. Perdre un être cher n'est jamais facile mais je ne t'oublierai jamais. Tu as tant lutté, tu as été fort, tu es un exemple pour tous. Au revoir mon ami. Repose en paix Bryan, tu vas nous manquer.»