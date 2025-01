Le vestiaire de l’OM choqué par la suspension de Medhi Benatia !

Défait le week-end dernier à Nice (2-0), l’OM voudra se relancer dimanche face à l’OL (20h45), pour le choc de la 20e journée de Ligue 1. Avant cela, Adrien Rabiot s’est présenté en conférence de presse. Si l’international français a confirmé se sentir toujours très heureux à Marseille, le milieu de terrain phocéen a surtout profité de ce point presse pour défendre Medhi Benatia, sanctionné de trois mois de suspension ferme (et trois autres mois avec sursis) par la commission de discipline de la Fédération française de football pour son comportement avec le corps arbitral lors du 16e de finale de Coupe de France contre le LOSC.

Questionné sur la décision prise par la commission, l’ancien joueur de la Juve - en porte-parole du vestiaire marseillais - a tout d’abord affiché sa stupéfaction. «Bien sûr que ça nous choque. Je trouve cela disproportionné. On a vu les images. Une fois, deux fois, trois fois… Ça fait beaucoup. Si on ne peut plus rien dire… C’est aussi son rôle de directeur sportif de pouvoir être proche des joueurs. Trois mois, c’est du grand n’importe quoi. Cela me paraît lunaire. C’est aussi la différence de traitement entre Benatia et Létang. J’en ai parlé avec Medhi, mais aussi d’autres joueurs. On ne comprend pas», a tout d’abord regretté le gaucher de 29 ans.

L’OM ne digère pas la sanction infligée à Benatia !

Relancé sur le sujet, Rabiot a également précisé que cette lourde sanction s’ajoutait à un début de saison déjà marqué par plusieurs polémiques, notamment autour de l’arbitrage. «Cela fait suite à beaucoup de choses qui concernent Medhi, mais aussi le club sur des décisions. Medhi est une bonne personne, qui aide à faire grandir le club. Des gens comme lui, c’est important pour le football français, ça ne peut que nous aider. Lui réserver ce traitement… On s’acharne sur son cas, ce n’est pas normal. Tout le club le pense. J’espère que vous aussi (les journalistes, ndlr)», a ainsi précisé Rabiot au sujet du directeur du football de l’OM, qui est lui aussi sorti du silence.

Pour conclure, le numéro 25 de l’OM a détaillé sa frustration quant aux décisions arbitrales. «Sur l’arbitrage, on a pu se sentir lésés par moment. En match, on demande à un joueur professionnel de garder son calme. Après coup, quand on étudie les situations, ça s’est répété pas mal de fois. Comme je l’ai dit, ça concerne Medhi, mais aussi des répétitions d’erreurs d’arbitrage. On nous fait passer pour des gens qui se plaignent sans cesse, mais je pense que c’est important de faire entendre ça. Quand ça arrive plusieurs fois, ça commence à devenir agaçant. On disait que l’OM se taisait un peu trop sur certaines situations, mais maintenant on dit que l’OM se plaint un peu trop. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais on a pu le constater : sur plusieurs matchs, il y a eu des décisions assez litigieuses en notre défaveur».

Quelques instants après cette sortie cash, Roberto De Zerbi, invité à réagir sur la suspension infligée à Benatia, a de son côté confirmé son étonnement face à cette décision, sans pour autant remettre de l’huile sur le feu. «Je sais que vous voulez savoir ce que je pense. Vous aimez avoir mon avis. Je dis toujours ce que je pense, je dis toujours la vérité. Pour cette raison, je ne vais rien dire. Comme ça, il n’y aura pas de polémique en plus. Déjà, au cours de ce match, j’avais dit que je ne comprenais pas pourquoi Létang était au bord du terrain. En plus, je l’ai vu en personne. Je sais ce qu’a dit Benatia. Je suis surpris». Voilà qui est clair…

