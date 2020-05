Ligue 1 : un appel à la grève est lancé !

Voici quelque temps maintenant, le Premier ministre, Édouard Philippe, a sifflé la fin de la récréation et a annoncé la fin des saisons des sports collectifs français. Quasiment dans la foulée, le conseil d'administration de la LFP a décidé de mettre fin à l'exercice en cours, annonçant par la même occasion que le championnat était gelé à la 28e journée, ce qui n'a pas plu à l'Olympique Lyonnais, septième, non qualifié pour une prochaine coupe européenne si les coupes nationales ne sont pas jouées.

Alors forcément, depuis, Jean-Michel Aulas, le boss de l'OL, se fait entendre tous les jours pour pester contre cet arrêt. Mais ce n'est pas le seul. Du côté d'Amiens et de Toulouse, tous deux relégués, on râle aussi. Dans l'édition du jour de L'Équipe, Antoine Kombouaré, ex-entraîneur de Toulouse, lance un appel au monde du football pour commencer la saison prochaine à 22 clubs (deux montées et aucune descente).

Vers une grève ?

« Je veux lancer un appel à ma corporation, à mes amis entraîneurs, aux joueurs. Ce qui se passe actuellement, la relégation de Toulouse et Amiens, constitue une profonde injustice. Le foot a l’occasion unique de faire preuve d’humanité et de solidarité, mais aussi de bon sens et de courage. C’est le moment de montrer une autre image et d’arrêter de penser à sa gueule », commence par expliquer Kombouaré, réfutant tous rapports avec le fait que son fils soit directeur administratif d'Amiens et que lui soit un ex du TFC.

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et propose une solution : « il faut mener une action. Que les joueurs et les entraîneurs se mettent d’accord pour faire grève en début de saison prochaine si ça n’évolue pas. Les capitaines doivent se réunir et adopter une position commune avec un message clair : “si on n’est pas 22, on ne débute pas.” ». Antoine Kombouaré n'a d'ailleurs pas résisté à une petite attaque contre Noël Le Graët. En effet, l'ancien joueur du PSG s'est demandé si le président de la Fédération française de football (FFF) aurait été si prompt à prendre cette décision si Guingamp, son club de toujours, avait été à la place des deux relégables... Ambiance.