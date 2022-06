Mehdi Zeffane rejoint le Clermont Foot 63

Après Neto Borges (latéral gauche, 25 ans, Genk) et Mory Diaw (gardien de but, 29 ans, Lausanne), le Clermont Foot 63 accueille sa 3e recrue de l'intersaison, en la personne de Mehdi Zeffane, champion d'Afrique en 2019.

La suite après cette publicité

Le latéral droit international algérien de 30 ans (19 sélections), formé à l’OL et passé par Rennes, le Krylia Sovetov Samara (D2 puis D1 russes) et le Yeni Malatyaspor (D1 turque) s’est engagé pour 2 saisons + 1 en option. Il compte 64 matchs de Ligue 1 et 13 matchs d’Europa League.