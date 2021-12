PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur pour la fin de saison

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 buts la saison passée, Kylian Mbappé (22 ans) a conservé son titre (meilleur buteur ex-aecquo avec Ben Yedder et ses 18 réalisations la saison précédente avec l'arrêt des compétitions en mars 2020) mais avec le PSG, ils ont laissé filer le titre de champion de France au profit du LOSC. Une anomalie qu'il souhaite corriger au plus vite. Dans un entretien accordé au média de son club, l'attaquant de 22 ans a annoncé ses grands objectifs pour les six prochains mois, peut-être ses derniers dans la capitale française, lui qui est sous contrat jusqu'en juin prochain. Il affirme vouloir remporter tous les titres possibles, quitte à marquer moins et offrir plus de situations à ses partenaires.

«L’année dernière, j’ai fait une super année individuelle, marqué plus de 40 buts, fini meilleur buteur sur l’année civile mais voilà on n’a pas gagné le championnat ni la Ligue des Champions. À la fin, tu te dis : "Est-ce que ça vaut le coup si tu ne gagnes pas ? Non". Je préférerais en mettre moins, une trentaine, faire des passes décisives et qu’on prenne la Ligue des Champions, donc les objectifs individuels c’est bien mais si tu ne gagnes pas de titre, tu apprécies à moitié. Gagner la Ligue des Champions, le championnat et la coupe, c’est le plus important. Pour l’instant, on est sur le bon chemin, mais les grosses échéances arrivent et c’est à ça qu’on doit se préparer», prévient Mbappé, déterminer à tout gagner.