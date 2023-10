FC Barcelone - Real Madrid : les Catalans cherchent les coupables !

Le réveil est dur en Catalogne ce matin. Samedi après-midi, les troupes de Xavi Hernandez se sont inclinées sur le score de 2-1 face au Real Madrid, porté par un grand Jude Bellingham. Une défaite difficile à digérer, tout simplement parce qu’il est toujours compliqué de perdre face à l’ennemi juré, qui au passage prend quatre points d’avance en tête de la Liga. Mais aussi, parce que les Barcelonais ont dominé pendant toute la première période, et auraient très bien pu creuser l’écart après cette ouverture du score d’İlkay Gündoğan. Fermin Lopez avait par exemple touché le montant. Les Blaugranas n’ont pas profité de leur grosse domination en première période et ils se sont effondrés au retour des vestiaires.

Une défaite pas forcément méritée si on se fie au scénario de la rencontre, et c’est pour cette raison que ce dimanche, les médias catalans sont plutôt sobres. Si on se régale du côté de Madrid, où on consacre encore de beaux articles à Jude Bellingham, à Barcelone, on reste assez mesuré et on accable pas forcément l’équipe de Xavi. Les critiques sont là, mais elles sont bien moins tranchantes que lors d’autres défaites du Barça. Les journaux trouvent aussi certaines circonstances atténuantes à l’équipe, comme les nombreuses absences avec lesquelles a dû composer Xavi.

Une faillite collective en deuxième période

Il n’y a d’ailleurs que peu de joueurs critiqués finalement. « Ter Stegen aurait pu mieux faire sur le premier but madrilène », explique notamment Sport, qui a attribué un 5/10 à l’Allemand, là où tous les titulaires ont au moins reçu un 6/10. En revanche, les joueurs entrés en cours de jeu ne sont pas épargnés. Oriol Romeu était entré pour apporter de la force au milieu, « mais il n’a pas été bon avec le ballon », toujours selon le média. Robert Lewandowski, également entré en deuxième période, se fait aussi égratigner : « on l’a senti un peu lent ». Les médias locaux évoquent aussi une équipe assez fatiguée et pas encore au point sur le plan physique. Mais qu’en est-il de Xavi ?

Le coach barcelonais reçoit tout de même quelques piques. « Il s’agirait de mieux gérer les remplacements, renforcer le jeu avec des joueurs qui apportent et faire bouger le banc avant que l’équipe ne se fatigue. Hier, les changements de la deuxième période n’ont pas porté leurs fruits pendant que les entrées de Modric et Camavinga ont été utiles pour le rival », peut-on lire dans un article d’opinion de Sport. « Xavi, qui pouvait se vanter d’avoir dominé l’entraîneur italien dans la plupart des duels, a vu qu’un match qu’il dominait lui a échappé entre les mains », y va de son côté Mundo Deportivo. Le message pour Xavi est passé.