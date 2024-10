Argentine : les curieuses excuses d’Emiliano Martínez

Suspendu par la FIFA pour "comportements offensants et violation des principes du fair-play", Emiliano Martínez a fait son mea-culpa. Le portier argentin ne pourra pas disputer les deux prochaines rencontres de l’Albiceleste face au Venezuela, puis la Bolivie, les 10 et 16 octobre prochain. Pour cause, il a bousculé l’un des caméramans lors de Colombie - Argentine, et il a reproduit les mêmes gestes obscènes qu’après la finale de la Coupe du monde 2022 remportée face à la France, cette fois face au Chili avec une réplique de la Copa América. Deux exactions qui ont poussé la FIFA à sévir, et l’Argentin à s’excuser.

La suite après cette publicité

«J’accepte la sanction de la FIFA et je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un, les célébrations sont censées apporter le sourire à beaucoup de gamins et non manquer de respect à qui que ce soit. Je soutiendrai mes amis lors de ces dates (les deux prochaines rencontre de l’Argentine). Je n’ai jamais eu l’intention de manquer de respect à quelqu’un. Je n’ai pas compris qu’un geste bien accueilli par les gens était offensant, mais je vais essayer de ne plus offenser personne et de me concentrer sur le fait de gagner des titres avec l’Argentine et Aston Villa».