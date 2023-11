Real Madrid : Brahim Diaz a totalement disparu

Un retour à la maison qui ne se passe comme prévu pour Brahim Diaz. Arrivé chez les Merengues en 2019 alors qu’il évoluait du côté de Manchester City auparavant, le milieu offensif n’avait pas convaincu lors de sa première saison où il avait disputé 21 matches pour 2 buts et 3 offrandes. Un rendement insuffisant pour un joueur qui avait coûté 17 millions d’euros et c’est là que l’AC Milan est arrivé pour lui offrir davantage de temps de jeu. Jamais vraiment indiscutable, mais capable d’avoir de bonnes périodes avec les Lombards, Brahim Diaz a plutôt porté satisfaction lors de ses trois saisons passées en Lombardie (124 matches, 18 buts et 15 offrandes). Dynamiteur de la formation italienne, le natif de Málaga avait su se frayer une place de choix dans les plans de Stefano Pioli.

Si bien que cet été, il aurait pu rester définitivement au sein du club italien, c’est bien le Real Madrid qui a décidé de le rapatrier. Suite au départ de Marco Asensio librement pour le Paris Saint-Germain, le club merengue voulait un nouveau concurrent à Rodrygo Goes et a donc choisi la décision interne. «Le Real Madrid CF annonce que le mardi 13 juin à 12h00 à la Cité du Real Madrid aura lieu la cérémonie de présentation de Brahim Díaz, qui reviendra en tant que joueur de notre club jusqu’au 30 juin 2027, après son prêt pour trois saisons à l’AC Milan. À ce stade, il est devenu un joueur fondamental de l’équipe italienne historique. Avec Brahim, l’AC Milan a de nouveau été champion de Serie A en 2022 et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions cette saison», annonçait fièrement le club dans un communiqué. Et l’optimisme était de la partie puisque le joueur se montrait performant en pré-saison, mais la situation a depuis bien changé..

Un but et puis au placard

Devant attendre le 27 septembre et un match contre Las Palmas pour faire sa première titularisation, il avait plutôt brillé et marqué lors d’une victoire (2-0). Son coach Carlo Ancelotti était plutôt dithyrambique d’ailleurs après la prestation de son joueur : «Brahim peut jouer à tous les postes de l’attaque. S’il joue en meneur de jeu, il doit faire un travail défensif qui ne va pas avec ses caractéristiques. Quand il joue comme l’un des deux attaquants, il bouge très bien et avec le ballon dans les pieds il a une grande qualité. Face à une équipe qui se regroupe beaucoup, il a la technique dans les espaces réduits et avec sa qualité il peut nous aider. Il possède une qualité extraordinaire dans les petits espaces.» Une étincelle et puis plus rien. Tel est le bilan de Brahim Diaz qui n’a depuis eu que des miettes avec 16 minutes lors des 7 matches. Pire, il n’a pas disputé la moindre minute lors des trois dernières rencontres. Une mise au ban assez incompréhensible, surtout quand on voit les difficultés offensives des Merengues (23 buts en 12 matches, 4e attaque de Liga) et la faible quantité de joueurs disponibles pour les trois postes les plus avancés (Rodrygo Goes, Joselu, Vinicius Junior et Jude Bellingham).

Seulement dix-neuvième joueur le plus utilisé de l’effectif madrilène avec seulement 119 minutes sur ce début de saison à son actif, Brahim Diaz est une énigme dans le contexte madrilène. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 45 matches la saison dernière, l’international espagnol (1 cape et 1 but) vit une situation assez surprenante. Bon quand il a eu sa chance, il ne peut que juste patienter en espérant que Carlo Ancelotti se souvienne qu’il a une autre option à sa disposition… Justement, le coach italien a été interrogé à ce sujet en conférence de presse et a voulu crever l’abcès : «la concurrence est très grande. C’est un joueur que j’aime bien, qui est sérieux, professionnel et qui va jouer son rôle. Cela pourrait être demain ou lors des prochains matchs. J’ai lu qu’il est condamné, non. Je ne suis pas un juge qui condamne. C’est un très gros mot. J’ai quelque chose de spécial pour lui parce qu’il a joué pour Milan.» Reste désormais à savoir si Brahim Diaz obtiendra de nouveau sa chance très rapidement …