Match des Légendes 2023 : avec Zidane et Deschamps, Pascal Olmeta promet un beau spectacle encore

Pour la communauté mondialisée du ballon rond, la période septembre – octobre sonne chaque année comme le retour de la Ligue des Champions. Pour Pascal Olmeta également, même si l’ancien gardien de l’équipe de France s’est en parallèle crée la sienne avec son association «Un sourire, un espoir pour la vie». Lancé en 2006 dans le but d’accompagner des enfants malades, d’améliorer leur bien-être physique et moral, ainsi que celui de leurs proches, ce projet sera de nouveau escorté par l’organisation d’un match des Légendes le 31 octobre (19h30). Après Bordeaux en 2021, puis Nice, l’année dernière, l’ancien portier de l’OM a fait le choix de poser ses valides à Lens, dans le Nord, pour cette nouvelle édition : «On est resté dans le sud avec ma femme et ma famille associative ces dernières années, on s’est dit pourquoi pas aller dans le Nord, sourit l’ancien portier de l’OM. J’ai rencontré le directeur général de Lens, Arnaud Pouille, il nous a très bien reçu et tout s’est bien passé. Il y a un coût, c’est sûr, mais vu l’engouement, on va reverser une très belle partie à l’association. Puis l’ambiance à Bollaert c’est toujours beau, j’étais au derby encore hier (1-1 contre Lille). Et même depuis la télé, celui contre Arsenal mardi était magnifique.»

La suite après cette publicité

Un engouement ? Oui, et qui s’accentue chaque année pour ce projet lancé il y a 17 ans par Olmeta et son ami Francesco Biddau. À trois semaines de l’évènement, 15 000 billets ont déjà été vendus, et il ne faudra pas se lever trop tard pour espérer obtenir son précieux sésame dans les jours à venir. Car cette année, encore, Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Jean-Pierre Papin, Sébastien Chabal, ou encore les novices et vidéastes Michou, Djilsi et Maxime Biaggi répondront à l’appel : «J’ai la chance d’avoir le carnet d’adresse. Mes potes, comme Zizou et DD, sont toujours là, confie Olmeta. Ils répondent toujours avec gentillesse et envie pour participer à l’évènement. Les enfants nous ont demandé des nouvelles têtes, on est super contents de leur offrir ça avec des Youtubeurs, des acteurs, des humoristes… Tant qu’on peut les rendre heureux, on avancera. » Avancer, Pascal Olmeta le fait à pas de géant. Lorsqu’il était footballeur, son objectif était de monter une association en aide aux enfants. Aujourd’hui, par le biais de voyages, d’aides financières aux hôpitaux, et aux familles, le contrat est plus que rempli.