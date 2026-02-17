Menu Rechercher
Galatasaray - Juventus Turin : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Dušan Vlahović @Maxppp
Place aux barrages de Ligue des Champions. Galatasaray reçoit sur sa pelouse la Juventus Turin ce mardi à 18h45, dans le cadre d’un barrage aller. Galatasaray s’organise en 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır aux cages. Sallai, Bardakci, Sanchez et Jakobs sont en défense. L’entrejeu est composé de Gabriel Sara et Torreira. Yilmaz, Yunus Akgün et Lang vont épauler en attaque Osimhen.

Les Turinois vont évoluer en 4-3-3 avec Di Gregorio aux buts. La défense est composée de Kalulu, Bremer, Kelly et Cambiaso. Thuram, Locatelli et Koopmeiners sont au milieu de terrain. Conceição, McKennie et Kenan Yildiz sont en attaque.

Les compositions :

Galatasaray : Çakir - Sallai, Sanchez, Bardacki, Jakobs - Sara, Torreira - Yilmaz, Akgün, Lang - Osimhen

Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Thuram, Locatelli, Koopmeiners - Conceição, McKennie, Kenan Yildiz

Pub. le - MAJ le
