ASSE : Gourna Douath dépité après la défaite face à Reims

Quelques minutes après la défaite face au Stade de Reims (1-2) dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne Lucas Gourna-Douath n'a pas caché sa frustration à l'issue d'une rencontre qui fait perdre aux Verts leur place de barragiste aux dépens du FC Metz, vainqueur d'Angers. Au micro de Prime Video, le joueur de 18 ans a néanmoins affirmé la détermination des siens pour la 38e et dernière journée et leur déplacement à Nantes la semaine prochaine.

«On est déçus, parce qu'on fait une grosse première période. On a les occasions et après il y a des décisions arbitrales contre nous. On est hyper déçus, je n'ai pas les mots. On a eu le ballon, la maîtrise, des occasions. Mais on n'a pas réussi à les mettre dedans. La semaine prochaine, il faut passer à autre chose et gagner le match. Les valeurs de Saint-Étienne, c'est de ne jamais lâcher. Faut arrêter de parler, de discuter.»