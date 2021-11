Les découvertes du Tournoi du Val de Marne 2021

Paul Pogba, Fodé Ballo-Touré, Hannibal Mejbri ou plus récemment Georginio Rutter. Depuis plusieurs années, le Tournoi du Val de Marne, opposant l'équipe de France U16 à trois sélections triées sur le volet, révèle de nombreux jeunes talents du football français. Le programme de l'édition 2021 était corsé pour les Bleuets, avec la Belgique, l'Italie et l'Angleterre au menu. Bilan, une victoire contre les Diablotins Rouges et deux défaites. Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur national, a néanmoins vu du bon durant la compétition, disputée la semaine écoulée.

«Malgré les résultats, on est monté en puissance tout au long du tournoi. On a trouvé l'évolution très positive dans le jeu et dans les intentions de l'équipe. Ça nous donne un bon bilan à analyser, puisqu'on a joué contre des cadors du football européen. Il faut maintenant se concentrer sur nos manques et les postes à pourvoir. (...) C'est une équipe en construction, une génération qui découvre le haut niveau. Nous avons une bonne base de travail pour la suite», a confié le technicien au site de la Fédération Française de Football.

Quelques promesses côté tricolore

Certains joueurs ont su se montrer. C'est notamment le cas d'Élie Kroupi Junior (15 ans). L'attaquant du FC Lorient, fils d'Élie Kroupi, ancien buteur des Merlus ou de Nancy, s'est particulièrement illustré en inscrivant deux des trois buts tricolores dans le tournoi. Un but de renard pour la victoire contre la Belgique (1-0) et une superbe frappe en pleine lucarne face à l'Angleterre (2-3). Une efficacité remarquée puisqu'il n'a démarré qu'un match sur les trois. Mention spéciale aussi pour l'autre buteur côté tricolore, Emmanuel Alexi Koum Mbondo (15 ans, AJ Auxerre).

En attaque toujours, Mohamed-Amine Bouchenna (15 ans), pensionnaire du Clermont Foot, a également montré de bonnes choses, dans les déplacements, même s'il a parfois péché dans le dernier geste. On notera également le potentiel technique des milieux offensifs Willsem Bousaid (15 ans, Strasbourg) et Saïmon Bouabré (15 ans, AS Monaco) et la puissance de Fodé Sylla (15 ans, RC Lens) et Kévin Pedro (15 ans, AS Saint-Étienne). Un mot aussi sur Romain Jean-Baptiste (15 ans, Le Havre), jeune portier, très intéressant face aux Belges notamment dans ses sorties, sa lecture du jeu et sa présence sur sa ligne.

Du beau monde chez les Anglais

Chez les Anglais, vainqueurs du tournoi avec 3 succès en autant de matches, on saluera le défenseur Tommy Dobson-Ventura (15 ans, Southampton) et le milieu Miles Anthony Lewis-Skelly (15 ans, Chelsea), tous deux buteurs contre les Bleuets et très actifs lorsqu'on a fait appel à eux. Les attaquants Jayden Danns (15 ans, Liverpool), auteur d'un but et d'une passe décisive contre la Belgique (3-2), et Justin Oke Oboavwoduo (15 ans, Manchester City), buteur face à l'Italie (1-0) et remuant par la suite, se sont également mis en valeur.

Les Italiens, deuxièmes de la compétition avec deux victoires et une défaite au compteur, ont eux montré de belles choses, à l'image de l'attaquant Marco Romano (15 ans, Genoa), auteur d'un doublé contre la France, et du milieu Mattia Mannini (15 ans, AS Roma), auteur d'un joli but face aux Belges, notamment. Du côté de la sélection du Plat Pays, on aura eu l'occasion de voir à l'œuvre de plus près le phénomène Rayane Bounida (15 ans), pensionnaire d'Anderlecht dont la réputation de futur crack n'est peut-être pas usurpée si on se fie à sa technique soyeuse, mais aussi son partenaire en club Julian Duranville (15 ans), très prometteur lui aussi. À suivre.