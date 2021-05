Liga : Bilbao rattrapé sur le fil par Osasuna

Pour le compte de la 35e journée de Liga, l'Athletic a partagé les points avec Osasuna (2-2). Une heure quarante-deux en bus, un peu plus de deux heures en passant par la côte atlantique. La distance qui sépare Pampelune de Bilbao. Sur le terrain de San Mamés, l'écart entre les deux équipes n'était pas beaucoup plus important.

Le trompettiste Asier Villalibre a offert l'ouverture du score à Jon Morcillo, buteur pour Bilbao dès la première minute. Le Serbe Darko Brasanac a remis Osasuna dans la course (1-1, 12e), puis les Leones ont repris l'avantage dans le deuxième acte grâce à Oihan Sancet (2-1, 62e), avant que le Croate Ante Budimir n'égalise dans les derniers instants (2-2, 89e). A trois journées de la fin, Bilbao est à cinq points du Betis (qui joue Grenade demain) et de l'Europe. Osasuna est 12e et assuré du maintien.

Le classement de Liga.