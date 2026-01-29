Al Ittihad : Sergio Conceição évoque l’absence de Benzema

C’est une révélation que nous vous faisions dès hier soir. Karim Benzema avait ainsi décidé de ne pas disputer le prochain match d’Al-Ittihad, qui a eu lieu ce jeudi. Une conséquence directe de son mécontentement face à la nouvelle proposition contractuelle transmise par le club saoudien, alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Son entraîneur, Sergio Conceição, a évoqué l’attaquant français durant sa conférence de presse.

« Ce que je peux dire, c’est que Karim, qui a marqué 13 buts en 17 matches avec moi, est un excellent professionnel, un joueur fantastique que je suis fier d’entraîner. Mais je dois dire qu’aujourd’hui (jeudi), l’équipe a extrêmement bien joué, et Saleh Al-Shehri, qui a joué, a fait un bon match, a marqué deux buts, et c’est une bonne chose pour l’équipe nationale saoudienne d’avoir un joueur comme lui », a-t-il lancé, invitant les journalistes à s’adresser au club pour en savoir plus sur l’avenir du buteur français.