PSG : Pacho est fier de la réaction de son équipe

PSG 5-0 Rennes

Après la victoire du PSG contre Rennes (5-0) au Parc des Princes, Willian Pacho a analysé la réaction du groupe parisien suite au revers la semaine dernière contre Monaco. Le défenseur équatorien n’a pas caché sa fierté au micro de Ligue1+.

«C’était un match très bon de notre équipe. On a joué contre un adversaire très difficile. On a été efficace. On a bien défendu. C’était important de ne pas prendre de but. On doit continuer comme ça. On a bien réagi. On a perdu contre Monaco. On a les caractéristiques d’une équipe qui va dans l’avant. Le groupe est fort. Je me sens très bien. Je suis à côté de Marquinhos, j’apprends beaucoup. Je suis très content d’être. Je me sens bien aussi avec les autres dont Lucas. Je dois donner le meilleur pour l’équipe C’est une grande opportunité.»

