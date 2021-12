Incidents PFC-OL : le message fort du CUP

Après les débordements en tribunes lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL le 17 décembre dernier et l'arrêt définitif de la rencontre alors que le score était de 1-1 à la pause, la commission de discipline de la FFF a placé le dossier en instruction. Elle prendra d'ailleurs des décisions dans cette affaire au plus tard le 28 décembre prochain. En attendant, le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué ce mardi, notamment après que plusieurs bruits de couloirs ont rapporté la présence de supporters du PSG dans les affrontements à Charléty.

« [...] Le Collectif Ultras Paris tient à rappeler qu'en aucun cas il ne cautionne les actes de violence commis ce soir là et que, de manière générale, il proscrit la violence et toutes formes de discrimination », a d'abord rappelé le groupe d'ultras des Rouge et Bleu, avant d'assurer que « s'il s'avérait que des membres du CUP étaient impliqués dans ces incidents, ils seraient immédiatement exclus de [leur] groupe. » Un message fort qui a le mérite d'être clair sur la position occupée par le CUP dans cette sombre histoire.