CAN 2025 : Walid Regragui et Pape Thiaw ont failli en venir aux mains
Ce dimanche soir, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a été explosive entre le Sénégal et le Maroc. Suite à un penalty sifflé pour les Marocains en toute fin de match, les Sénégalais sont rentrés aux vestiaires avant que le match reprenne. Les Lions de la Téranga l’ont finalement remporté face au public marocain (1-0, a.p).
Instant Foot ⚽️ @lnstantFoot – 23:07
🚨 WOW ! 😱🇸🇳🇲🇦Voir sur X
Walid Regragui et Pape Thiaw étaient proches d'en venir aux mains après le match !! 👊🏽👊🏿💥
Walid Regragui et Pape Thiaw étaient proches d'en venir aux mains après le match !! 👊🏽👊🏿💥
Cela a accouché ainsi d’une fin de match tendue dont les deux sélectionneurs ne sont pas étrangers. Après le coup de sifflet final, Walid Regragui (Maroc) et Pape Thiaw (Sénégal) ont échangé une poignée de main. La situation s’est ensuite enflammée et les deux hommes ont failli en venir aux mains avant d’être séparés.
CAN 2025 : dans une finale marquée par des évènements dramatiques, le Sénégal l’emporte sur le Maroc
