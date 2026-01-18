Menu Rechercher
Commenter 37
CAN

CAN 2025 : Walid Regragui et Pape Thiaw ont failli en venir aux mains

Par Aurélien Macedo
1 min.
Walid Regragui sur le banc au Maroc @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Ce dimanche soir, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a été explosive entre le Sénégal et le Maroc. Suite à un penalty sifflé pour les Marocains en toute fin de match, les Sénégalais sont rentrés aux vestiaires avant que le match reprenne. Les Lions de la Téranga l’ont finalement remporté face au public marocain (1-0, a.p).

La suite après cette publicité
Instant Foot ⚽️
🚨 WOW ! 😱🇸🇳🇲🇦

Walid Regragui et Pape Thiaw étaient proches d'en venir aux mains après le match !! 👊🏽👊🏿💥
Voir sur X

Cela a accouché ainsi d’une fin de match tendue dont les deux sélectionneurs ne sont pas étrangers. Après le coup de sifflet final, Walid Regragui (Maroc) et Pape Thiaw (Sénégal) ont échangé une poignée de main. La situation s’est ensuite enflammée et les deux hommes ont failli en venir aux mains avant d’être séparés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Maroc
Walid Regragui
Pape Thiaw

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
Walid Regragui Walid Regragui
Pape Thiaw Pape Thiaw
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier