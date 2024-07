Manchester City : Pep Guardiola va recevoir une sacrée proposition

« La réalité c’est que je suis plus proche de partir que de rester. Je vais rester et nous parlerons en cours de saison, au calme ». Tels étaient les propos de Pep Guardiola en mai dernier, lorsqu’il était interrogé sur son avenir à la tête de Manchester City. Il faut dire que son contrat expire à la fin de la saison à venir, et que du côté de la direction cityzen, on n’est pas spécialement serein.

La fin de l’ère Guardiola à City ? C’est fort possible, alors que l’entraîneur catalan a tout gagné avec la formation mancunienne. Depuis son arrivée en 2016, il a notamment été sacré 6 fois en Premier League, et a remporté une Ligue des Champions. Une domination sans égal sur la scène nationale, et un football pratiqué qui a marqué les esprits. Après avoir tout gagné à Manchester, aura-t-il des envies d’ailleurs ?

Un gros effort

Et selon le média anglais The Independent, il va avoir une belle proposition… Le journal dévoile que la Fédération Anglaise est prête à lui offrir le poste pour remplacer Gary Southgate. Mieux encore, la direction des Three Lions accepte d’attendre un an avant de voir l’Espagnol débarquer. Elle envisage ainsi de donner le poste à un entraîneur intérimaire, le temps que Guardiola termine sa saison à Manchester City, avant de prendre les commandes de la sélection à l’été 2025.

Un sacrifice et un sacré effort que la Fédération est prête à assumer, tant la perspective de voir Guardiola entraîner la bande de Bellingham et de Saka est considérée comme une énorme opportunité. Une proposition particulièrement intéressante pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a déjà avoué être intéressé par un rôle de sélectionneur à l’avenir. Seulement, la Fédération attend une réponse rapide, et Guardiola devra donc vite décider…