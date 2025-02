John Textor a fait vriller le Borussia Dortmund et l’Allemagne pour Rayan Cherki

John Textor ne s’est pas fait que des amis. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, l’homme d’affaires américain n’a jamais vraiment fait l’unanimité. Jean-Michel Aulas, Nasser Al-Khelaïfi et bien d’autres ont eu quelques tensions avec le boss d’Eagle Football. Dernièrement, de nombreux supporters ainsi que des membres du club rhodanien lui en ont voulu d’avoir écarté Pierre Sage, qui avait moins de réussite depuis le début de l’année civile mais qui a globalement fait du bon travail à Lyon. Et depuis lundi, Textor a de nouveaux "ennemis". Du côté de Dortmund, on n’a pas du tout apprécié sa façon de gérer le dossier Rayan Cherki. Pour replacer les choses dans leur contexte, les Marsupiaux, qui draguent le Français de 21 ans depuis un petit moment, sont passés à l’offensive dans la dernière ligne droite du mercato d’hiver 2025.

L’idée était de mettre la main sur le joueur, auteur de 5 buts et 9 assists en 26 apparitions toutes compétitions confondues. Et cela ne déplaisait pas au principal intéressé, qui était d’accord pour rejoindre le BVB d’après ce que nous ont affirmé certaines sources à l’OL. Encore fallait-il convaincre les Gones, qui avaient fixé son prix de départ minimum à 30 M€ cet hiver. Sauf que Sky Germany a révélé qu’une clause spéciale, ajoutée lors de sa prolongation en septembre dernier jusqu’en 2026 (+ une année en option) existait. En effet, si une offre de 22,5 M€ arrivait sur la table des dirigeants rhodaniens, ils devaient laisser partir le joueur né en 2003. Il s’agissait d’une sorte de gentlemen’s agreement avec John Textor. C’est donc ce montant qu’a offert le Borussia Dortmund en fin de mercato pour Cherki, qui a envoyé une lettre rédigée par ses avocats afin de demander à son club d’accepter la proposition allemande selon L’Equipe.

Le BVB a été irrité par Textor

Mais l’OL a refusé cette offre par le biais de Michael Gerlinger, le directeur du football d’Eagle. En effet, Paulo Fonseca compte sur le joueur pour le reste de la saison et John Textor, qui a démenti les informations de la presse allemande, souhaite attendre cet été et recevoir une offre bien plus importante pour son milieu offensif. De l’autre côté du Rhin, on a réagi à cet échec. Hier, le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a évoqué ce dossier sur Sky Germany. « Nous ne nous mêlerons pas du jeu de Lyon. On voulait le joueur, on a négocié. Mais au final, ça n’a pas marché. Nous continuons notre chemin maintenant… » Sauf qu’en coulisses, l’attitude de Textor, et plus largement de l’OL, a fait grincer des dents. Kicker a d’ailleurs écrit à ce sujet.

«Le Borussia Dortmund ne recrutera pas Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato. Le transfert prévu a échoué lundi. Le patron de l’OL, John Textor, a accusé le BVB de manque de respect - et a ainsi provoqué une grande irritation à Dortmund. Le jour de la clôture des négociations, les éléments indiquaient en effet un transfert de Rayan Cherki au Borussia Dortmund. Le BVB avait déjà affrété un avion privé et l’avait stationné à Lyon afin d’amener le plus rapidement possible l’artiste de l’Olympique lyonnais à Dortmund. Le montant du transfert semblait également clair : Cherki et le patron lyonnais John Textor avaient convenu verbalement lors de la dernière prolongation de contrat du joueur de 21 ans qu’il pouvait partir contre un paiement de 22,5 millions d’euros.»

Les fans allemands allument le président de l’OL

Kicker ajoute : «en France, il n’existe pas de clause de départ contractuellement fixée – et c’est précisément ce qui s’avère être un problème. L’offre de Dortmund, reçue par Lyon depuis lundi correspondait exactement à la somme convenue entre Cherki et Textor. Cependant, le propriétaire américain de l’OL n’a plus voulu en savoir plus. Au lieu de cela, il s’en est pris vivement aux responsables du BVB via Sky : "l’offre a été communiquée de manière irrespectueuse, était bien inférieure à la valeur du marché et était mal chronométrée", a déclaré Textor - et avec ces mots, il a provoqué une grande irritation à Dortmund. L’accord n’était pas possible, même si le joueur aurait aimé rejoindre les Westphaliens.»

Le son de cloche est presque le même du côté du Ruhr Nachrichten. Le média, qui suit les Marsupiaux au quotidien, a expliqué que les dirigeants allemands ont été très agacés et excédés par le communiqué de John Textor puisqu’ils avaient fait leur première offre dès samedi pour Rayan Cherki. Donc bien avant ce qui a été dit dans la presse selon la publication. De plus, les têtes pensantes du BVB estiment qu’elles avaient le temps de régler ce transfert. Malgré tout, le RN précise qu’une arrivée du joueur cet été n’est pas impossible bien que les relations entre les deux clubs soient tendues. Journaliste pour Fussball Transfers, Tobias Feldhoff a aussi son avis sur la question : «les fans du BVB, pour beaucoup, sont très en colère contre John Textor. Ils l’ont insulté sur les réseaux sociaux. Concernant Rayan Cherki à Dortmund cet été, ce sera peut-être difficile. Sebastian Kehl était un peu amer. Ils en ont eu assez de Textor cet hiver. Après ils aiment toujours Cherki, nous verrons bien.» Le feuilleton risque de repartir de plus belle cet été.