Real Madrid : Jude Bellingham risque 12 matches de suspension !

Le Real Madrid a vécu un après-midi difficile. Sur le terrain d’Osasuna, les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) et laissent potentiellement l’Atlético de Madrid leur passer devant et le FC Barcelone revenir à égalité de points. Une fois de plus, l’arbitrage a été au centre de la partie, avec notamment un carton rouge à l’encontre de Jude Bellingham. Si l’Anglais a expliqué ne pas avoir insulté l’arbitre de la rencontre, comme celui-ci l’a affirmé, l’ancien joueur du Borussia Dortmund risque une très lourde sanction si la version de l’homme en noir est retenue.

La suite après cette publicité

D’après le Code disciplinaire de la RFEF, si Jude Bellingham a effectivement insulté Munuera Montero, il risque entre quatre et douze matchs de suspension. « Insulter, offenser ou s’adresser en termes ou attitudes injurieuses à l’arbitre principal, aux assistants, au quatrième arbitre, aux dirigeants ou aux autorités sportives, sauf si cela constitue une faute plus grave, sera sanctionné par une suspension de quatre à douze matchs », stipule l’article 94 du règlement. Si cette sanction est appliquée, l’Anglais ne pourra pas, au minimum, disputer les rencontres de Liga face à Gérone, au Betis et au Rayo, ainsi que la demi-finale aller de Coupe du Roi contre la Real Sociedad.